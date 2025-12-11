Un appuntamento tutto poetico | si apre la nuova edizione del Festival della poesia d' autore

Dal 12 dicembre, il Ridotto del Teatro Diego Fabbri ospita la seconda edizione di “Poetico”, un festival dedicato alla poesia d'autore. Un appuntamento che celebra la forza espressiva delle parole e il fascino della poesia, inaugurando un nuovo ciclo di incontri e reading dedicati agli amanti della poesia e ai cultori del genere.

