Un albero per sensibilizzare sulla sicurezza
In vista delle festività natalizie, si terrà domani alle 10 l’inaugurazione dell’albero per la sicurezza sul lavoro sotto la sede del Comune di Massa. Questa iniziativa, alla seconda edizione, è promossa dalla sede territoriale di Anmil provinciale in collaborazione con il Comune, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In vista delle prossime festività natalizie, domani mattina alle 10, sotto la sede del Comune di Massa, per il secondo anno consecutivo verrà inaugurato l’albero per la sicurezza sul lavoro, realizzato dalla sede territoriale di Anmil provinciale, grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Massa. L’iniziativa, ideata per ricordare le vittime del lavoro, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché i rischi non vengano mai sottovalutati, neppure in tempo di festa. Lunedì alle 10 invece toccherà a Carrara. L’opera, progettata gratuitamente dal Francesco Sbolzani, è concepita come un albero di Natale realizzato con caschi antinfortunistici montati su una struttura in stile cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
