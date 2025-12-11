Un Albero per il Futuro | i Carabinieri donano la Talea di Falcone ai ragazzi della Fondazione di Don Merola

L’iniziativa “Un Albero per il Futuro” vede i Carabinieri donare una Talea di Falcone ai giovani della Fondazione di Don Merola, promuovendo valori di legalità e tutela ambientale. Un momento di condivisione e formazione che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di rispettare e preservare il nostro patrimonio naturale e sociale.

"Un Albero per il Futuro": i Carabinieri incontrano i ragazzi della Fondazione di Don Merola per educare alla legalità e all'ambiente. Nell'ambito del progetto nazionale di educazione ambientale denominato " Un Albero per il Futuro", i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e i Carabinieri forestali del Reparto Biodiversità di Caserta hanno svolto un incontro presso la Fondazione "A voce d'e Creature ", ente di prevenzione e recupero della devianza minorile, attivo sul territorio di Napoli, in particolare nel quartiere Arenaccia Poggioreale, diretta dal Sacerdote Don Luigi Merola, che persegue attività di promozione umana e sociale, raccogliendo ed ospitando presso la propria struttura minori in condizioni di disagio allo scopo di contrastare la dispersione scolastica con progetti educativi e di formazione alla cittadinanza attiva.

