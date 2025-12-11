Umbria Green Festival decennale tra natura e show Tra le novità la prima scuola di scrittura itinerante

L'Umbria Green Festival celebra il suo decimo anniversario con un'edizione speciale all'insegna di natura e spettacolo. Tra le novità, debutta la prima scuola di scrittura itinerante, arricchendo un evento che coinvolge Marsciano, città simbolo della manifestazione, e vede la partecipazione di ospiti, partner e rappresentanti istituzionali.

Umbria Green Festival compie dieci anni e festeggia il traguardo prestigioso con una serata a Marsciano, culla della manifestazione, alla presenza di ospiti, partner e rappresentanti delle istituzioni. L’evento si è tenuto martedì e con l’occasione Luciano Zepparelli, amministratore unico di Techne e Daniele Zepparelli (nella foto), direttore artistico del festival, hanno hanno ripercorso i primi dieci anni di attività: dall’esordio a Terni con il concerto di Vecchioni, fino agli eventi ancora in cartellone fino al 28 dicembre 2025 in un percorso ricco di temi, iniziative e progetti collaterali nati con l’obiettivo di ampliare l’impatto sociale del Festival: un progetto unico che, sotto lo slogan “ La natura fa spettacolo “, unisce arte, scienza e ambiente in un progetto a impatto zero nel segno della sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it