Umbria blitz dei carabinieri nel ristorante | multa da 12.500 euro

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni hanno effettuato un intervento in un ristorante dell'Umbria, portando a un’importante multa di 12.500 euro. L'operazione ha evidenziato irregolarità nelle norme di sicurezza e nel rispetto delle normative lavorative, sottolineando l'importanza di controlli rigorosi nel settore della ristorazione.

Blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Terni in un'attività di ristorazione della città. Durante il controllo, scrivono i militari, su un totale di 7 lavoratori presenti al momento del controllo, ben cinque sono risultati in nero. Per le violazioni accertate sono state. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

UNDER 17 - ALLIEVI RASSEGNA STAMPA DEL LUNEDI'............... CORRIERE DELL'UMBRIA #AsdUmbertideAgape #Under17 #Season2025/26 #CampionatoRegionaleA2 #AtalantaBC #UnicoColoreRossoBlu #LaMagliaSudataSempre - facebook.com Vai su Facebook

Traffico illecito di farmaci dopanti, maxi blitz in 40 province: perquisizioni anche a Terni Vai su X

Leggi anche: Nas: Top Trends di oggi

Lavoro nero, nel ristorante cinque su sette non in regola - Terni, per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di 12. Lo riporta msn.com

Blitz dei carabinieri del lavoro nei ristoranti fiorentini: tre attività sospese - Blitz del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Firenze che ha eseguito una serie di controlli mirati in ristoranti, bar e pubblici esercizi del capoluogo e ... lanazione.it scrive