Umberto Tozzi per Gloria il musical e in L’ultima notte rosa live disco e show

Umberto Tozzi torna protagonista con il musical “Gloria” e lo show “L’ultima notte rosa live” a Milano, celebriando la sua carriera. Dopo anni di successi, l’artista esprime emozione per questa nuova avventura, che rappresenta un traguardo importante e un riconoscimento internazionale, con “Gloria” che conquista anche le classifiche americane.

Milano. «Un sogno che si realizza a fine carriera con questo musical, un premio a quanto fatto in questi anni e sono pieno di emozione; “Gloria” è arrivato anche numero 1 delle classifiche in America. Sono felice di annunciare l’inizio di questo progetto costruito attorno ai brani che hanno accompagnato tutta la mia vita. Ho sempre creduto che “Gloria”, così come molte altre mie canzoni, potesse trovare la sua dimensione naturale in un musical, e oggi, proprio mentre mi avvicino all’ultimo concerto, si apre per me una nuova strada: un’esperienza inedita che darà nuova vita alla mia musica». Lo ha fatto notare Umberto Tozzi durante la presentazione di “Gloria il musical” che farà il suo debutto a ottobre 2026 nei principali teatri italiani, la prima commedia musicale che celebra l’iconico repertorio dell’artista italiano tra i più amati nel mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Umberto Tozzi per “Gloria il musical” e in “L’ultima notte rosa live” disco e show

Il primo disco live (doppio) di Umberto Tozzi datato 1980. Forse non tutti sanno che la band era composta da musicisti di tutto rispetto, Greg Mathieson e Geoff Bastow alle tastiere, Lee Ritenour e Mats Bjorklund alle chitarre, Les Hurdles al basso, John Ferraro - facebook.com Vai su Facebook

