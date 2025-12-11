Gloria, hit di Umberto Tozzi, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà i palchi dei principali teatri italiani. Gloria, hit senza tempo né confini di Umberto Tozzi, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani: Gloria – Il Musical, la prima commedia musicale che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, che ne firma anche la direzione musicale. «Sono felice di annunciare l’inizio di un progetto speciale, costruito attorno ai brani che hanno accompagnato tutta la mia vita – dichiara Umberto Tozzi – Ho sempre creduto che “Gloria”, così come molte altre mie canzoni, potesse trovare la sua dimensione naturale in un musical, e oggi, proprio mentre mi avvicino all’ultimo concerto, si apre per me una nuova strada: un’esperienza inedita che darà nuova vita alla mia musica». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Umberto Tozzi annuncia Gloria – Il musical, in teatro da ottobre 2026