Umberto Garzarella e Greta Nedrotti travolti e uccisi nel lago di Garda | nuova perizia sul motoscafo del tedesco

È in corso un nuovo processo d'appello presso la Corte di Cassazione riguardante la tragica morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, vittime di un incidente con un motoscafo nel lago di Garda. La vicenda ripercorre le indagini e le responsabilità legate all'incidente che ha sconvolto la comunità locale.

Salò (Brescia), 11 dicembre 2025 – È iniziato nelle scorse ore, su disposizione della Corte di Cassazione, un nuovo processo in Appello relativo alla morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, i due giovani del lago di Garda travolti e uccisi da un motoscafo. Sono definitive le condanne nei confronti di Patrick Cassen che era alla guida a quattro anni e sei mesi e al proprietario del motoscafo Christian Teismann, che deve invece scontare due anni e 11 mesi. I l nuovo processo riguarda la confisca del Riva, di cui i legali dei due cittadini tedeschi hanno chiesto l'annullamento. L a Corte di Cassazione l'altro ieri ha disposto una perizia sull'imbarcazione.

