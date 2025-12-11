Ultimissime Juve LIVE | Palestra due big d’Europa interessate all’obiettivo bianconero Yildiz e i numeri da top player
Le ultime notizie dalla Juventus in tempo reale: aggiornamenti sulla palestra, interesse di due grandi club europei per un obiettivo bianconero, e i numeri da top player di Yildiz. Restate con noi per scoprire tutte le novità sulle vicende più calde del giorno in casa Juventus.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 11 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: novità su Sergio Ramos in chiave mercato. Koopmeiners, Spalletti deve gestirlo contro il Napoli: il motivo - facebook.com Vai su Facebook
#CASAJB ORE 14 #NapoliJuve meno 2, le ULTIMISSIME! Tutto sulla JUVE di SPALLETTI e sul NAPOLI di CONTE con il DOPPIO EX @LucianoMoggi a dialogo con @massimozampini @GattaMario3 @scarlett06_ Twitch.tv/juventibus Vai su X
Palestra Juventus: sarà l’osservato speciale contro il Cagliari all’Allianz Stadium. La dirigenza bianconera prenderà appunti, cosa filtra sul possibile colpo per la fascia - La dirigenza lo visiona, le novità sul possibile colpo La sfida dell’Allianz Stadium non mette in palio sol ... Segnala juventusnews24.com
Pagina 2 | Calciomercato Juve, inizia il pressing: il Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso - La società bianconera inizia a valutare le prossime mosse per rinforzare la rosa: l’ultima idea viaggia sull’asse Cagliari- Si legge su tuttosport.com