Ultimissime Inter LIVE | il punto sugli infortunati Chivu pensa alla formazione anti-Genoa
Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie dell'Inter, con particolare attenzione agli infortunati e alle strategie di formazione per la sfida contro il Genoa. Redazione Inter News 24 vi tiene costantemente informati sulle novità più importanti riguardanti la squadra nerazzurra.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 11 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 9 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 8 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 11 DICEMBRE. Genoa Inter, Chivu studia le mosse per sopperire all’emergenza infortuni: ecco i favoriti per sostituire Acerbi e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com
