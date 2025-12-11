Ultimissime Inter LIVE | ecco quando torna Acerbi E su Calhanoglu filtra ottimismo
Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità dell'Inter, con focus sul ritorno di Acerbi e le prospettive positive su Calhanoglu. Segui le notizie più recenti per rimanere sempre informato sulle dinamiche della squadra nerazzurra.
Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 11 DICEMBRE. Infortunio Calhanoglu, niente esami: filtra ottimismo in casa Inter! Ecco quando può rientrare.
Verso Genoa-Inter, torna l'appuntamento con Chivu in conferenza: ufficializzato l'orario - Alla Pinetina torna l'appuntamento con la conferenza stampa della vigilia: Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti sabato 13 dicembre, alle ore 14, per anticipare i temi di Genoa-
LIVE FCIN1908/ Inter-Liverpool, la conferenza di Chivu alla vigilia - Le parole dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu alla vigilia del prossimo impegno di Champions League Inter-