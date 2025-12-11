Uisp Il Natale degli sportivi tra premi sfide e solidarietà

Con l’avvicinarsi del Natale, gli sportivi Uisp di Modena si preparano a vivere momenti di festa, solidarietà e sfide sportive. Tra iniziative di grande successo e un forte spirito di inclusione, questa stagione natalizia si conferma un’occasione per condividere valori di sportività e comunità, creando un’atmosfera di gioia e solidarietà tra tutti i partecipanti.

Tra iniziative sportive di enorme successo e il solito spirito di inclusione si stanno avvicinando le vacanze di Natale anche per gli sportivi Uisp Modena. In particolare la grande ' Isola di Natale ' della pallavolo ha riempito il PalaReggiani di Castelfranco Emilia domenica, con la partecipazione di oltre cento bambini festanti delle società Uisp di minivolley: oltre ai padroni di casa di Castelfranco c'erano le società Volley Modena, Basser Volley, San Cesario, Campogalliano e le eroiche ragazze e ragazzi di Pievepelago per una giornata di partite e giochi legati al Natale. Come consuetudine natalizia poi, i ragazzi con disabilità del Centro Iride, che tutte le settimane fanno attività fisica di Nordic Walking con Uisp Modena, sono passati dal Comune di Modena per un saluto istituzionale nella Sala di Rappresentanza, incontrando in questa occasione l'assessora Federica Venturelli.

