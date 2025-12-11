Uiltucs Toscana insieme alle lavoratrici del Centro Diurno Terzilio Rossi di Caprese in sciopero
Le lavoratrici del Centro Diurno “Terzilio Rossi” di Caprese, supportate da Uiltucs Toscana, sono scese in sciopero l’11 dicembre 2025 a causa di mesi di ritardi, silenzi e inadempienze contrattuali. La protesta nasce dalla volontà di rivendicare condizioni di lavoro dignitose e il rispetto degli impegni assunti.
Arezzo, 11 dicembre 2025 – «Dopo mesi di ritardi, silenzi e inadempienze, non solo contrattuali, le lavoratrici e la Uiltucs Toscana non accettano più di lavorare in queste condizioni insostenibili». Domani, 12 dicembre 2025, la Uiltucs Toscana, insieme alle lavoratrici del Centro Diurno “Terzilio Rossi” di Caprese Michelangelo, sarà in presidio e sciopero davanti alla sede dell’Unione dei Comuni di Sansepolcro. Una protesta inevitabile, conseguenza di oltre un anno di ritardi sistematici nel pagamento degli stipendi, sistematiche mancate risposte da parte delle cooperative che stanno "gestendo" l'appalto (OPUS ed ESSEQUADRO), e continue disfunzioni organizzative che hanno reso il lavoro quotidiano sempre più difficile e l'assistenza sempre più precaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
