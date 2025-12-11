Uffizi al via le visite speciali natalizie per bambini

Le Gallerie degli Uffizi offrono visite speciali natalizie dedicate ai bambini, con stelle luminose e racconti sulla nascita di Gesù. Un'occasione unica per far conoscere ai più piccoli l'atmosfera magica del Natale attraverso percorsi interattivi e coinvolgenti, arricchiti da storie e simboli che rendono l'arte accessibile e affascinante anche ai più giovani.

Firenze, 11 dicembre 2025 - Stelle luminose e storie di Gesù per guidare i più piccoli nella scoperta del Natale alle Gallerie degli Uffizi. Tornano le visite speciali per i bambini durante le festività natalizie, che prendono il via da sabato. Quest’anno ce ne sono di due tipi. La prima si intitola ‘ Scintille di luce a Palazzo Pitti’. In pratica, all’inizio della visita in Galleria d’Arte Moderna, ogni bambino riceverà una stella colorata. Su ciascuna punta è nascosta la parola chiave di una breve filastrocca, che risulta collegata a una delle opere che fanno parte del percorso. Ad ogni tappa una punta della stellina “si accenderà”: i bambini sono dunque chiamati a scoprire la parola segreta proprio di fronte all’opera a cui è dedicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uffizi, al via le visite speciali natalizie per bambini

