UEPE Avellino cinquant' anni di ordinamento penitenziario tra innovazione reinserimento sociale e volontariato

A cinquant’anni dall’adozione dell’ordinamento penitenziario, l’UEPE di Avellino si distingue per il suo ruolo nell’innovazione, nel reinserimento sociale e nel volontariato. La direttrice Marilena Guerriera analizza le principali tappe normative e le trasformazioni avvenute, evidenziando come queste abbiano influenzato il percorso di rieducazione dei detenuti.

