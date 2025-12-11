Ue via libera al nuovo pacchetto farmaceutico dopo vent’anni di stallo
Dopo vent’anni di stallo, l’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto farmaceutico, segnando un importante passo avanti nel settore sanitario. La ministra danese della Salute, Sophie Løhde, ha evidenziato come l’accordo rafforzi l’impegno dell’UE nell’innovazione e nell’assicurare ai cittadini europei l’accesso ai medicinali essenziali.
Roma, 11 dicembre 2025 – La ministra della Salute danese Sophie Løhde ha dichiarato che l’accordo sottolinea l’impegno dell’UE “sia verso l’innovazione sia verso la garanzia che i pazienti in Europa abbiano accesso ai medicinali di cui hanno bisogno”. Il passo decisivo è arrivato dopo che i negoziatori hanno superato gli elementi più controversi del pacchetto, tra cui i periodi di protezione dei dati e del mercato e l’ambito dell’esenzione Bolar. In base all’accordo, le aziende riceveranno un periodo stabile di protezione dei dati di otto anni durante il quale i concorrenti non possono basarsi sui dati dell’originator. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
LAVORO | Via libera al nuovo concorso pubblico per funzionari amministrativi, giuridici, economici e statistici. Prova scritta da 40 quesiti, candidatura tramite il portale InPA - facebook.com Vai su Facebook
Via libera alla delega per il nuovo Codice dell’edilizia: norme aggiornate, procedure semplificate, più sicurezza e uniformità su tutto il territorio ? Leggi qui: gdc.ancidigitale.it/nuovo-codice-d… #edilizia #riforma #costruzioni Vai su X
Leggi anche: Gli Stati membri dell’UE sarebbero pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa
Leggi anche: Ponte Stretto: Top Trends di oggi
Ue, via libera al nuovo pacchetto farmaceutico dopo vent’anni di stallo - Raggiunto un accordo per riformare le norme farmaceutiche del blocco, vecchie di 20 anni, concludendo oltre due anni di negoziati dopo un trilogo finale durato più di dieci ore ... Scrive quotidiano.net
Migranti, via libera Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri e hub in Paesi terzi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Migranti, via libera Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri e hub in Paesi terzi ... Da tg24.sky.it