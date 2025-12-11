Ue via libera al nuovo pacchetto farmaceutico dopo vent’anni di stallo

Dopo vent’anni di stallo, l’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto farmaceutico, segnando un importante passo avanti nel settore sanitario. La ministra danese della Salute, Sophie Løhde, ha evidenziato come l’accordo rafforzi l’impegno dell’UE nell’innovazione e nell’assicurare ai cittadini europei l’accesso ai medicinali essenziali.

Roma, 11 dicembre 2025 – La ministra della Salute danese Sophie Løhde ha dichiarato che l'accordo sottolinea l'impegno dell'UE "sia verso l'innovazione sia verso la garanzia che i pazienti in Europa abbiano accesso ai medicinali di cui hanno bisogno". Il passo decisivo è arrivato dopo che i negoziatori hanno superato gli elementi più controversi del pacchetto, tra cui i periodi di protezione dei dati e del mercato e l'ambito dell'esenzione Bolar. In base all'accordo, le aziende riceveranno un periodo stabile di protezione dei dati di otto anni durante il quale i concorrenti non possono basarsi sui dati dell'originator.