Ue il ministro greco Pierrakakis è il nuovo presidente dell’Eurogruppo
Il ministro delle Finanze greco, Kyriakos Pierrakakis, è stato nominato nuovo presidente dell’Eurogruppo. La sua nomina rappresenta un importante aggiornamento nel panorama delle istituzioni europee, rafforzando il ruolo della Grecia nel contesto delle decisioni finanziarie e delle politiche economiche dell’Unione Europea.
(Adnkronos) – Il ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis è il nuovo presidente dell’Eurogruppo, a quanto si apprende da due fonti europee a Bruxelles. Pierrakakis, classe 1983, succede dunque all’irlandese Paschal Donohoe, passato alla Banca Mondiale e ha prevalso, anche grazie all’esplicito appoggio della Germania, sull’altro candicato, il belga Vincent Van Peteghem. — economia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il greco Pierrakakis nuovo presidente dell'Eurogruppo. Belgio sconfitto, "paga" gli asset russi - Il ministro dell'Economia greco Kyriakos Pierrakakis di Nuova Democrazia (Ppe), 42 anni, è stato eletto presidente dell'Eurogruppo durante la riunione del coordinamento dei ministri dell'Eurozona a ... Secondo huffingtonpost.it