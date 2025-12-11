Ue avvia infrazione sulla qualità dell' aria di Napoli | superati da anni limiti di NO2 e piani non adeguati per ridurre l' inquinamento

La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia, concentrandosi sulla qualità dell'aria a Napoli. Nonostante gli obblighi previsti dalla direttiva europea, i limiti di NO2 sono stati superati da anni, e i piani adottati non sono risultati sufficienti a ridurre l'inquinamento.

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente. La direttiva stabilisce valori limite per diversi inquinanti atmosferici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un comitato di mamme e papà avvia la mobilitazione per difendere il servizio pediatrico notturno, festivo e prefestivo negli ospedali molisani, in scadenza il 31 dicembre. Lunedì incontro pubblico a Campobasso per sottoscrivere la petizione - facebook.com Vai su Facebook

La Commissione Ue avvia procedura di infrazione contro l'Italia per presunzione di innocenza - La Commissione Ue avvia una procedura di infrazione sull'Italia inviando una lettera di costituzione in mora, per il mancato recepimento della direttiva sul rafforzamento della presunzione di ... Si legge su quotidiano.net

Golden power su banche, l’Ue avvia la procedura d’infrazione. Giorgetti: “Risponderemo” - La Commissione europea ha deciso di “bacchettare” l’Italia sull’uso del Golden Power, che riguarda anche la recente scalata di Unicredit ... Secondo repubblica.it