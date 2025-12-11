Udinese-Napoli scelta la sestina arbitrale | tutti i nomi

Per la sfida di Serie A tra Udinese e Napoli in programma domenica 14 dicembre alle ore 15:00, è stata ufficializzata la sestina arbitrale. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Simone Sozza, proveniente dalla sezione di Seregno, che guiderà il confronto tra le due squadre nel prossimo turno del campionato.

Udinese-Napoli, match del campionato di Serie A in programma domenica 14 dicembre alle ore 15:00, sarà diretto dall'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Alessandro Lo Cicero di Brescia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV uomo sarà Kevin Bonacina di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

+++ Scelto l'arbitro di Udinese-Napoli: la designazione completa ? - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A - Udinese-Napoli, arbitra Simone Sozza di Seregno, ecco tutte le altre designazioni ift.tt/ynNw7Pm Vai su X

Udinese-Napoli, scelta la sestina arbitrale: tutti i nomi - Napoli, match del campionato di Serie A in programma domenica 14 dicembre alle ore 15:00, sarà diretto dall'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Si legge su napolitoday.it

Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli - L'AIA ha reso noto la sestina che arbitrerà il match di campionato Udinese- Segnala forzazzurri.net