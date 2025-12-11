Udinese lesione al flessore della coscia destra per Zemura | salterà il Napoli

L'Udinese comunica che Jordan Zemura ha subito una lesione al flessore della coscia destra, diagnosticata tramite esami strumentali. La condizione del giocatore potrebbe influenzare la sua disponibilità per le prossime gare, tra cui quella contro il Napoli.

Brutte notizie per l’Udinese: gli esami strumentali hanno evidenziato per Jordan Zemura una lesione al flessore della coscia destra. Il terzino bianconero, già al lavoro nel percorso riabilitativo, sarà valutato settimana dopo settimana, ma è certo che non potrà essere a disposizione per la sfida contro il Napoli. Lesione per Zemura: il comunicato. Si legge sul sito del club friulano: “Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it