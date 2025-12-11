Ucraina Zelensky ha risposto a Trump | gli Usa spingono per un accordo lampo

Recenti rivelazioni del Wall Street Journal svelano i retroscena dello scontro tra Usa ed Europa sulla ricostruzione dell’Ucraina. Gli Stati Uniti, spingendo per un accordo rapido, avrebbero consegnato ai leader europei documenti sulla ripresa dell’Ucraina e la reintegrazione della Russia nell’economia globale, mentre Zelensky ha risposto a Trump, evidenziando le tensioni e le strategie in gioco.

Il Wall Street Journal ha rivelato alcuni retroscena del braccio di ferro tra Usa ed Europa. Secondo la testata, nelle ultime settimane, gli Usa avrebbero consegnato ai leader Ue una serie di documenti in cui esponevano la propria visione per la ricostruzione dell'Ucraina e il reinserimento della Russia nell'economia globale. Proposte che avrebbero innescato una serie di contrarietà.

#Ucraina Zelensky invia la sua bozza di accordo agli Stati Uniti, ma Trump lo gela: "Non perdiamo tempo". Lunga telefonata tra i leader dei Paesi Volenterosi e il presidente USA che parla di "confronto duro". Claudia Stamerra #GR1

Ucraina, Zelensky: «Né morale, né legale cedere i territori» Trump: Europa sta andando in una brutta direzione - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky da Meloni: "Mi fido di lei. Domani invierò agli Usa il nuovo piano" - Zelensky a Roma, vertici con Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: "Domani invierò nuovo ...