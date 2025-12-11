Ucraina | torture russe contro civili e prigionieri domani convegno al Senato
Un convegno al Senato domani affronterà il tema delle torture sistematiche inflitte dai militari russi contro civili e prigionieri in Ucraina, evidenziando l'uso di queste pratiche come una delle strategie più diffuse nell'ambito dell'aggressione. L'evento si propone di analizzare le conseguenze di tali violazioni e di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa grave situazione.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - 'Le torture sistematiche contro i civili e i prigionieri ucraini come arma più diffusa dell'aggressione russa'. Si intitola così il convegno domani al Senato, sala Caduti di Nassirya, alle 10 a cui intervengono il senatore Filippo Sensi, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica; Alisa Kovalenko, regista ucraina, membro della European Film Academy e della Ukraine Film Academy; Iryna Dovhan, direttrice di Sema Ukraine, organizzazione impegnata nel sostegno delle donne donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it
