L’Amministrazione Trump ha presentato agli alleati europei le proposte per il recupero economico dell’Ucraina e la ripresa dei legami economici con la Russia una volta terminato il conflitto: è quanto riporta The Wall Street Journal citando fonti governative statunitensi. Nello specifico, i piani statunitensi includerebbero degli investimenti nella produzione petrolifera russa nell’Artico e nell’estrazione di terre rare, nonché il ripristino del precedente sistema di fornitura di risorse energetiche russe all’Europa e ai mercati globali. Secondo il Wsj la ricostruzione dell’Ucraina dovrebbe essere realizzata da aziende statunitensi, finanziate con 200 miliardi di dollari di asset russi congelati; stando alle fonti il progetto europeo di utilizzo degli asset esaurirebbero i fondi troppo rapidamente, mentre la strategia statunitense si concentra sull’investimento e la loro crescita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucraina, scambio di piani per la pace e la ricostruzione tra Kiev Washington e i leader europei

Crosetto: "Importante incontro e scambio di vedute con Rustem Umerov, Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale dell'Ucraina e uomo importante per le trattative in corso per la pace. É stata un'importante occasione"

"Importante incontro e scambio di vedute con @rustem_umerov, Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale dell'Ucraina e uomo importante per le trattative in corso per la pace. É stata un'importante occasione per assicurare il nostro sostegno"

