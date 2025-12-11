Ucraina | Salvini ' piano? Decidano Kiev Usa e Russia non leader Ue dimezzati'

Il ministro Salvini ha commentato la questione del piano di pace in Ucraina, affermando che la decisione spetti a Kiev, Mosca e Washington, rifiutando l’ingerenza di leader europei considerati meno rappresentativi. La sua posizione sottolinea la centralità delle parti direttamente coinvolte nel processo di risoluzione del conflitto.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il piano di pace? "Lasciamolo decidere a Ucraina, Russia e Stati Uniti, non a Macron o a dei leader europei dimezzati che non rappresentano più né gli inglesi, né i tedeschi, né i francesi. Il governo italiano ha una posizione equilibrata". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. "Nel frattempo sono emersi scandali di corruzione imbarazzanti, centinaia di milioni di euro e di dollari che non sono finiti a aiutare i bambini ucraini o a difendere l'Ucraina, ma pare che siano finiti in conti correnti all'estero, in bagni d'oro e cose del genere. Se Zelensky dice siamo vicini a un accordo faticoso, ecco io temo che magari non a Roma, Ma in Europa qualcuno, per superare i propri problemi interni, voglia continuare con la guerra, con la guerra, con la guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

