Ucraina | Salvini ' no mettere in difficoltà governo ma come Lega chiediamo prudenza'

Salvini ha ribadito che la Lega non intende mettere in difficoltà il governo, sottolineando l'importanza dell'esecutivo per il Paese. Con un atteggiamento di prudenza, il leader del partito esprime il suo sostegno, evidenziando la volontà di collaborare per garantire stabilità e tutela di famiglie e imprese italiane.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Noi sicuramente non abbiamo nessuna intenzione di mettere in difficoltà un governo che è un orgoglio per l'Italia ed è una garanzia per le famiglie e per le imprese. Semplicemente chiediamo prudenza". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta sul pacchetto di aiuti all'Ucraina. "Sono quasi quattro anni di guerra, ci sono mille morti sul fronte ucraino al giorno. La guerra sul campo mi sembra palesemente persa. Vogliamo prolungare questa agonia? Non penso sia nell'interesse nemmeno di Zelensky, tanto che lui dice ragioniamo del piano di pace. Quindi vogliamo ipotizzare di continuare a sostenere l'Ucraina.

