Ucraina oggi il summit dei Volenterosi | presente Meloni Centinaia di droni sulla Russia | colpita una petroliera nel Mar Caspio

Ilfattoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si tiene il summit dei Volenterosi in Ucraina, con la partecipazione della premier Meloni. Nel frattempo, si intensificano le tensioni: centinaia di droni ucraini colpiscono obiettivi in Russia, tra cui una petroliera nel Mar Caspio, mentre Mosca annuncia di aver intercettato 287 velivoli ucraini e di aver cancellato o dirottato numerosi voli nel Paese.

Mosca ha annunciato di aver intercettato 287 velivoli ucraini entrati nel proprio spazio aereo. Cancellati o dirottati 133 voli in tutto il Paese L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

