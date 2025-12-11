Ucraina oggi il summit dei Volenterosi | presente Meloni Centinaia di droni sulla Russia | colpita una petroliera nel Mar Caspio

Oggi si tiene il summit dei Volenterosi in Ucraina, con la partecipazione della premier Meloni. Nel frattempo, si intensificano le tensioni: centinaia di droni ucraini colpiscono obiettivi in Russia, tra cui una petroliera nel Mar Caspio, mentre Mosca annuncia di aver intercettato 287 velivoli ucraini e di aver cancellato o dirottato numerosi voli nel Paese.

Mosca ha annunciato di aver intercettato 287 velivoli ucraini entrati nel proprio spazio aereo. Cancellati o dirottati 133 voli in tutto il Paese

I Volenterosi incalzano Trump sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana. E il presidente Usa attacca Zelensky - Il premier canadese Carney e i leader europei spingono perché Kiev valuti la cessione in cambio di garanzie Si cerca, freneticamente, una soluzione di compromesso tra americani, europei e ucraini. Come scrive msn.com

