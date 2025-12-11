Ucraina | Mosca ' abbattuti nella notte 287 droni di Kiev'

Iltempo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, le forze russe hanno intercettato un numero record di 287 droni ucraini, portando alla temporanea chiusura degli aeroporti di Mosca. L'evento evidenzia l'intensità dei recenti scontri tra i due paesi e la crescente escalation nel conflitto.

Mosca, 11 dic. (AdnkronosAfp) - Le forze russe hanno abbattuto il numero record di 287 droni ucraini durante la notte e gli aeroporti di Mosca sono stati temporaneamente chiusi. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Dei droni "intercettati e abbattuti" dalla difesa aerea russa, 32 erano diretti verso Mosca, ha affermato il ministero in una dichiarazione pubblicata su Telegram. Tutti e quattro gli aeroporti della capitale russa sono stati temporaneamente chiusi, ha riferito Rosaviatsia, l'autorità russa per l'aviazione civile. I voli sono stati dirottati sull'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

