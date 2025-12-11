Ucraina Merz | La questione centrale è quali concessioni Kiev è disposta a fare

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha evidenziato come il nodo cruciale nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina sia rappresentato dalle concessioni territoriali che Kiev potrebbe essere disposta a fare, evidenziando l'importanza di definire quali territori siano coinvolti nelle future decisioni per raggiungere un accordo.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la questione principale al momento nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina "è quali territori e concessioni l'Ucraina è disposta a fare. È una domanda a cui devono rispondere principalmente il presidente ucraino e il popolo ucraino", ha affermato Merz durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Mark Rutte. I governi europei stanno cercando di contribuire a guidare i negoziati di pace perché ritengono che sia in gioco la loro stessa sicurezza. Merz ha affermato che, dopo la telefonata di mercoledì con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Germania, Francia e Gran Bretagna continueranno a discutere nei prossimi giorni la strada da seguire.

