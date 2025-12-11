Ucraina l’ex ambasciatrice Basile | Meloni è furba e costruttivamente ambigua Il Pd avrebbe fatto come lei su Gaza e su Trump

Durante la trasmissione Battitori liberi, l’ex ambasciatrice Elena Basile analizza il conflitto in Ucraina, commentando le strategie politiche di Meloni e le posizioni dell’UE e della NATO. La sua analisi si concentra sulle scelte diplomatiche italiane e sulle implicazioni delle posizioni occidentali, offrendo una prospettiva critica e approfondita sulla situazione internazionale attuale.

Nel corso della trasmissione Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, l’ex ambasciatrice Elena Basile interviene sul conflitto in Ucraina e sul piano di pace di Donald Trump, con un’analisi durissima delle scelte di politica estera dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica. Basile apre definendo “sbalorditivo” il comportamento di Bruxelles sulla situazione a Kiev: “Mi sembra che Trump stia facendo uno sforzo per la situazione in Ucraina. È alquanto sbalorditivo vedere che l’Unione Europea non critica Trump per la sua dottrina militare relativa all’America Latina, né per il genocidio a Gaza e neanche per questa t regua che sembra soprattutto un protettorato coloniale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it