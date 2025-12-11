Ucraina l’ex ambasciatrice Basile | Meloni è furba e costruttivamente ambigua Il Pd avrebbe fatto come lei su Gaza e su Trump

Ilfattoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Battitori liberi, l’ex ambasciatrice Elena Basile analizza il conflitto in Ucraina, commentando le strategie politiche di Meloni e le posizioni dell’UE e della NATO. La sua analisi si concentra sulle scelte diplomatiche italiane e sulle implicazioni delle posizioni occidentali, offrendo una prospettiva critica e approfondita sulla situazione internazionale attuale.

Nel corso della trasmissione Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, l’ex ambasciatrice Elena Basile interviene sul conflitto in Ucraina e sul piano di pace di Donald Trump, con un’analisi durissima delle scelte di politica estera dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica. Basile apre definendo “sbalorditivo” il comportamento di Bruxelles sulla situazione a Kiev: “Mi sembra che Trump stia facendo uno sforzo per la situazione in Ucraina. È alquanto sbalorditivo vedere che l’Unione Europea non critica Trump per la sua dottrina militare relativa all’America Latina, né per il genocidio a Gaza e neanche per questa t regua che sembra soprattutto un protettorato coloniale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ucraina l8217ex ambasciatrice basile meloni 232 furba e costruttivamente ambigua il pd avrebbe fatto come lei su gaza e su trump

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, l’ex ambasciatrice Basile: “Meloni è furba e costruttivamente ambigua. Il Pd avrebbe fatto come lei su Gaza e su Trump”

ucraina l8217ex ambasciatrice basileBasile presenta “Approdo per noi naufraghi”: “Ue ha tradito interessi dei suoi popoli, vuole continuare guerra in Ucraina” - Nel suo libro "Approdo per noi naufraghi", l'ex diplomatica critica l'Unione Europea e invoca un cambio di paradigma ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” - In occasione dell'uscita del suo nuovo libro “Approdo per noi naufraghi” ... Da tpi.it