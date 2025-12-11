Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha accusato l’Europa di tentare di prolungare il conflitto in Ucraina, sostenendo che i paesi europei si concentrano esclusivamente sulla preparazione di Zelensky contro la Russia. Le sue dichiarazioni evidenziano le tensioni tra Mosca e l’Occidente in un contesto di crescente instabilità nella regione.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha nuovamente accusato i paesi europei di cercare di prolungare il conflitto con l’Ucraina. Le sue dichiarazioni durante una tavola rotonda da lui presieduta, alla quale hanno partecipato ambasciatori stranieri e rappresentanti di organizzazioni internazionali, sulle prospettive di pace tra Russia e Ucraina. Ha affermato che gli interessi dei paesi europei sono “solo quelli di pensare a un cessate il fuoco e preparare ancora una volta Zelensky” a ulteriori tensioni con la Russia. Mosca, nel frattempo, “insiste nel raggiungere un pacchetto di accordi su una pace forte, sostenibile e a lungo termine con garanzie di sicurezza per tutte le parti coinvolte”, ha affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it