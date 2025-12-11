Ucraina Kiev | Nostri droni hanno colpito piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio – La diretta

Lapresse.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligence ucraina ha annunciato di aver utilizzato droni a lungo raggio per colpire la piattaforma petrolifera russa Filanovsky nel Mar Caspio. L'operazione rappresenta un'ulteriore escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia, evidenziando l'impiego di tecnologie avanzate e strategie mirate a colpire obiettivi energetici strategici.

I droni a lungo raggio dell’intelligence ucraina hanno colpito la piattaforma petrolifera russa Filanovsky nel Mar Caspio. Lo riporta l’emittente ucraina Suspilne citando fonti informate dello Sbu, aggiungendo che si tratta del primo attacco in assoluto alle infrastrutture petrolifere russe nella regione. Secondo la fonte, la produzione di petrolio nella piattaforma è stata interrotta a seguito dell’attacco. “Sono stati registrati almeno quattro colpi sulla piattaforma offshore. A seguito dell’attacco, la produzione di petrolio e gas da oltre 20 pozzi è stata interrotta “, ha detto la fonte. Suspilne scrive che la piattaforma colpita appartiene a Lukoil-Nizhnevolzhskneft e che il giacimento di Filanovsky è uno dei più grandi esplorati in Russia e nel settore russo del Mar Caspio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina kiev nostri droni hanno colpito piattaforma petrolifera russa nel mar caspio 8211 la diretta

© Lapresse.it - Ucraina, Kiev: “Nostri droni hanno colpito piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio” – La diretta

Guerra Ucraina, droni colpiscono piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio. Raid di Mosca su impianti energetici di Kremenchuk - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano. Lo riporta ilgazzettino.it

ucraina kiev nostri droniGuerra in Ucraina, le ultime notizie: i droni di Kiev sul petrolio di Mosca e i retroscena dello scontro Usa-Ue - Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader ieri hanno parlato al telefo ... Riporta msn.com