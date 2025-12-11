Ucraina Kiev | Nostri droni hanno colpito piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio – La diretta

L'intelligence ucraina ha annunciato di aver utilizzato droni a lungo raggio per colpire la piattaforma petrolifera russa Filanovsky nel Mar Caspio. L'operazione rappresenta un'ulteriore escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia, evidenziando l'impiego di tecnologie avanzate e strategie mirate a colpire obiettivi energetici strategici.

I droni a lungo raggio dell’intelligence ucraina hanno colpito la piattaforma petrolifera russa Filanovsky nel Mar Caspio. Lo riporta l’emittente ucraina Suspilne citando fonti informate dello Sbu, aggiungendo che si tratta del primo attacco in assoluto alle infrastrutture petrolifere russe nella regione. Secondo la fonte, la produzione di petrolio nella piattaforma è stata interrotta a seguito dell’attacco. “Sono stati registrati almeno quattro colpi sulla piattaforma offshore. A seguito dell’attacco, la produzione di petrolio e gas da oltre 20 pozzi è stata interrotta “, ha detto la fonte. Suspilne scrive che la piattaforma colpita appartiene a Lukoil-Nizhnevolzhskneft e che il giacimento di Filanovsky è uno dei più grandi esplorati in Russia e nel settore russo del Mar Caspio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Kiev: “Nostri droni hanno colpito piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio” – La diretta

UCRAINA | Kiev risponde al piano Usa. Trump: "La è pazienza finita, duro confronto con gli europei". Consegnate le proposte di modifica. Il tycoon: "Zelensky e i leader vogliono vedermi nel weekend". #ANSA Vai su X

Zelensky prepara con l’Europa un piano in 20 punto per la pace in Ucraina. Gli Stati Uniti chiedono a Kiev nuove elezioni Per Papa Leone “la pace in Ucraina senza l’Europa è impensabile” Per seguire l'edizione completa del @Tg3 tradotto in #LIS e per tutte l - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, droni colpiscono piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio. Raid di Mosca su impianti energetici di Kremenchuk - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano. Lo riporta ilgazzettino.it

Guerra in Ucraina, le ultime notizie: i droni di Kiev sul petrolio di Mosca e i retroscena dello scontro Usa-Ue - Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader ieri hanno parlato al telefo ... Riporta msn.com