Ucraina | Kiev ' colpita con droni piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio'

Il Servizio di sicurezza ucraino ha attaccato con droni a lungo raggio la piattaforma petrolifera russa Vladimir Filanovsky nel Mar Caspio, interrompendo le attività di oltre 20 pozzi di petrolio e gas. L'azione rappresenta un cambiamento nelle recenti tensioni tra Ucraina e Russia, evidenziando l'intensificarsi delle operazioni militari nella regione.

Kiev, 11 dic. (Adnkronos) - Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha colpito la piattaforma petrolifera russa Vladimir Filanovsky nel Mar Caspio, con droni a lungo raggio, interrompendo la produzione di petrolio e gas da oltre 20 pozzi. Lo ha reso noto li Sbu parlando con il Kyiv Independent, precisando che quattro droni hanno colpito il più grande giacimento petrolifero offshore di Mosca nel Mar Caspio e uno dei più grandi siti di esplorazione in Russia, di proprietà di una sussidiaria del gigante petrolifero russo Lukoil. "Sono stati registrati almeno quattro impatti sulla piattaforma offshore.

L'Ucraina ha inviato a Washington un piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno riferito all'AFP due funzionari ucraini informati sulla questione. Kiev ha "già inviato" la bozza aggiornata agli Stati Uniti, ha detto un alto funzionario

UCRAINA | Kiev risponde al piano Usa. Trump: "La è pazienza finita, duro confronto con gli europei". Consegnate le proposte di modifica. Il tycoon: "Zelensky e i leader vogliono vedermi nel weekend".

Mosca: 'Abbattuti 287 droni ucraini'. Kiev: 'Colpita una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio' - I sistemi di difesa antiaerea russi hanno abbattuto 287 droni ucraini durante la notte.

Guerra Ucraina, droni colpiscono piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio. Raid di Mosca su impianti energetici di Kremenchuk - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano.