Ucraina | Fratoianni ' no a lasciar fare a Trump ma Conte ha ragione su errori Ue'

L'intervento analizza le posizioni di Fratoianni e Conte sulla gestione della crisi ucraina, evidenziando le divergenze tra il sostegno alle strategie militari e le critiche alle scelte europee. Mentre Fratoianni si oppone alla linea di Trump, Conte sottolinea gli errori dell'Europa, evidenziando le implicazioni politiche di un approccio troppo orientato alla vittoria militare.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte dice bene quando dice che l'Europa ha investito lungamente ed esclusivamente sulla vittoria militare in Ucraina ed era una sciocchezza, un mezzo suicidio anche di natura politica. Ma Conte dice male quando dice ‘lasciamo fare a Trump' che come sempre mette in campo la pace degli affari con il suo amico Putin. E dice male perché in questo caso rinuncia all'ambizione necessaria a spingere l'Europa in un'altra direzione". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni de La7 nel corso di Tagadà. "E nel momento in cui l'Europa è sotto attacco esplicito, basti pensare al documento dell'Amministrazione Trump con l'obiettivo di far saltare la Ue puntando su alcuni governi tra cui quello italiano, la linea di Ursula von der Leyen è assolutamente perdente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Fratoianni, 'no a lasciar fare a Trump ma Conte ha ragione su errori Ue'

Emiliano Fittipaldi sulla trattativa russo-ucraina: "Trattativa di Putin? Spinge di più chi pensa che ha meno da perdere. Russia è in vantaggio perché ha trovato il grande alleato Usa" - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: Fratoianni, 'no a lasciar fare a Trump ma Conte ha ragione su errori Ue' - "Giuseppe Conte dice bene quando dice che l'Europa ha investito lungamente ed esclusivamente sulla vittoria militare in Ucraina ed era una sciocchezza, un mezzo suicidio ... Da iltempo.it

Ucraina: Fratoianni, 'Ue ha puntato solo su escalation militare, errore gigantesco' - "Sulle iniziative dei Paesi europei non ci siamo proprio perché non è chiaro che cosa stanno facendo. Scrive msn.com