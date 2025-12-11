Ucraina consegna il piano agli Usa Trump | Zelensky deve essere realista

Webmagazine24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina ha presentato agli Stati Uniti il suo piano per mettere fine al conflitto, suscitando reazioni e considerazioni a livello internazionale. Zelensky si mostra fiducioso nel percorso proposto, mentre Donald Trump invita a un approccio più realistico. L'iniziativa rappresenta un momento chiave nelle dinamiche diplomatiche legate alla crisi in corso.

(Adnkronos) – Da un lato la fiducia di Zelensky nel piano dell'Ucraina per terminare la guerra, già consegnato agli Usa secondo i media. Dall'altro il solito pressing di Trump sul numero uno di Kiev, ancora insoddisfatto per i tentennamenti del presidente ucraino che – insiste – "deve essere realista". E' in questo clima che si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

ucraina consegna piano agliUcraina consegna il piano agli Usa. Trump: "Zelensky deve essere realista" - Intanto secondo Afp, che cita due fonti ucraine, Kiev avrebbe quindi consegnato a Washington la sua ultima versione del piano per porre fine alla guerra con la Russia. Segnala adnkronos.com

ucraina consegna piano agliL'Ucraina consegna agli USA le ultime proposte per il piano di pace con la Russia - L'Ucraina consegnerà le proposte per il piano di pace con la Russia agli Stati Uniti un giorno prima di un incontro chiave. Lo riporta msn.com