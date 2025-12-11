Ucraina consegna il piano agli Usa Trump | Zelensky deve essere realista
L'Ucraina ha presentato agli Stati Uniti il suo piano per mettere fine al conflitto, suscitando reazioni e considerazioni a livello internazionale. Zelensky si mostra fiducioso nel percorso proposto, mentre Donald Trump invita a un approccio più realistico. L'iniziativa rappresenta un momento chiave nelle dinamiche diplomatiche legate alla crisi in corso.
(Adnkronos) – Da un lato la fiducia di Zelensky nel piano dell'Ucraina per terminare la guerra, già consegnato agli Usa secondo i media. Dall'altro il solito pressing di Trump sul numero uno di Kiev, ancora insoddisfatto per i tentennamenti del presidente ucraino che – insiste – "deve essere realista". E' in questo clima che si .
