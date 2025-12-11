Ucraina Ciriani | Dl si farà entro l’anno obiettivo è pace giusta

Il governo italiano si prepara a approvare il decreto per gli aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di contribuire a una pace giusta. Le date probabili sono il 22 o il 29 dicembre, quando il provvedimento passerà in Consiglio dei Ministri, rafforzando l’impegno italiano nel sostegno alla regione.

Milano, 11 dic. (askanews) – “O il 22 o il 29 dicembre il decreto per gli aiuti all’Ucraina sarà approvato in Consiglio dei Ministri. Questo non contrasta con la possibilità di arrivare a un tavolo di trattativa tra Occidente e Russia che porti al cessate al fuoco. Ma deve essere una pace giusta, non può essere imposta all’Ucraina”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ospite di SkyTg24. Rispetto ai distinguo della Lega, “succederà quello che è sempre successo alla vigilia dei dl Ucraina. Grandi dibattiti, ma alla fine il governo ha scelto sempre la strada corretta di stare al fianco dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gli ospiti di @RenatoCoen oggi a #GenerazioneEuropa sono @brandobenifei del Partito Democratico e Alessandro Ciriani di Fratelli d'Italia. In diretta da Bruxelles alle 16 su #Skytg24 si parlerà delle relazioni tra Ue e Usa, spaziando dal documento sulla strat Vai su X

In fondo è il suo mestiere quello di tenere il collegamento tra Governo e Camere, ma Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento di Fd’I, stavolta lo dice con grande convinzione al “Corriere della Sera“: «Vorrei davvero che sulla legge elettorale mag - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Ciriani: Dl si farà entro l’anno, obiettivo è pace giusta - (askanews) – “O il 22 o il 29 dicembre il decreto per gli aiuti all’Ucraina sarà approvato in Consiglio dei Ministri. Riporta askanews.it

**Ucraina: Ciriani a Question time, 'Governo mantiene impegni presi'** - "Non posso non rilevare la singolarità di questa interrogazione, che giunge proprio nel giorno delle comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere, in vista del ... iltempo.it scrive