Ucraina Casa Bianca | Trump frustrato non vuole altri incontri ma azioni

La Casa Bianca ha rivelato che Donald Trump si mostra frustrato riguardo alla situazione in Ucraina, preferendo azioni concrete piuttosto che ulteriori incontri. Il presidente si mostra stanco delle trattative e desidera un approccio più deciso per affrontare il conflitto, evidenziando un cambiamento nel suo atteggiamento rispetto alle strategie diplomatiche finora adottate.

Il presidente Donald Trump è “estremamente frustrato con entrambe le parti di questa guerra “ ed è “ stanco di incontri “. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, Trump, ha aggiunto la funzionaria, “non vuole altri colloqui, vuole azioni”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Casa Bianca: "Trump frustrato, non vuole altri incontri ma azioni"

Per 3 anni i guerrafondai di casa nostra si sono messi l'elemetto e hanno seguito alla lettera gli ordini di Washington sull'Ucraina. Oggi mi sembrano in totale confusione visto che non riescono ad accettare che hanno fatto tutto quello che gli è stato ordinato, sa Vai su X

È Roma l’ultima tappa del giro europeo di Zelensky in cerca d’aiuto Ma la Casa Bianca torna ad attaccare l’Ucraina e gli alleati rimasti - facebook.com Vai su Facebook

