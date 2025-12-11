Ucraina Casa Bianca | Trump frustrato non vuole altri incontri ma azioni

Lapresse.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca ha rivelato che Donald Trump si mostra frustrato riguardo alla situazione in Ucraina, preferendo azioni concrete piuttosto che ulteriori incontri. Il presidente si mostra stanco delle trattative e desidera un approccio più deciso per affrontare il conflitto, evidenziando un cambiamento nel suo atteggiamento rispetto alle strategie diplomatiche finora adottate.

Il presidente Donald Trump è “estremamente frustrato con entrambe le parti di questa guerra “ ed è “ stanco di incontri “. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, Trump, ha aggiunto la funzionaria, “non vuole altri colloqui, vuole azioni”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

