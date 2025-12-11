Uccise moglie per 250 euro | negati all' uomo gli arresti domiciliari

Un uomo di 62 anni, Giovanni Salamone, accusato di aver ucciso la moglie per 250 euro, vede negati gli arresti domiciliari. La perizia psichiatrica, disposta dalla Corte d’assise di Alessandria, ha evidenziato la presenza di disturbi psichici, ma non sufficienti a escludere la detenzione in carcere.

AGI - La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'assise di Alessandria ha accertato che Giovanni Salamone, 62 anni, soffre di disturbi di natura psichiatrica, ma non tali da essere incompatibili con la detenzione in carcere. E potrebbe uccidere ancora. I giudici hanno quindi respinto la nuova richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa, confermando la custodia in cella dell'uomo, già condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Patrizia Russo, 53 anni, uccisa il 16 ottobre 2023 a coltellate nella loro abitazione di Solero, in Piemonte, dove la coppia si era trasferita per lavoro.