Uccise la moglie a coltellate per 250 euro Giovanni Salamone resta in carcere | Potrebbe farlo ancora

Giovanni Salamone, condannato per l’omicidio della moglie avvenuto per un debito di 250 euro, resta in carcere. La corte d’assise di Alessandria ha respinto la richiesta di domiciliari, confermando il rischio di recidiva e la pericolosità sociale dell’uomo, nonostante la presenza di patologie psichiatriche riconosciute nella perizia.

