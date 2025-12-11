Uccise la moglie a coltellate Giovanni Salamone resterà in carcere | respinta la richiesta di domiciliari

La corte d’Assise di Alessandria ha confermato la detenzione in carcere di Giovanni Salamone, 62 anni, condannato per l’omicidio della moglie. La richiesta di affidamento ai domiciliari, avanzata dalla difesa sulla base di una perizia psichiatrica, è stata respinta. Salamone continuerà quindi a scontare la pena nel carcere di Alessandria.

La perizia psichiatrica non modifica il regime di detenzione. La corte d'Assise di Alessandria ha stabilito che Giovanni Salamone, 62 anni, deve rimanere in carcere, respingendo la nuova richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa. La perizia psichiatrica ha infatti accertato la presenza di disturbi di natura depressiva e ansiosa, ma non tali da rendere incompatibile la detenzione. L'ergastolano condannato per l'omicidio della moglie. Salamone è già stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie, Patrizia Russo, 53 anni, assassinata il 16 ottobre 2023 nella loro abitazione di Solero, in Piemonte, dove la coppia si era trasferita per motivi di lavoro.

