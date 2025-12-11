Ubriaco in auto insulta la polizia dopo un incidente | denunciato un 45enne

Nella notte, un uomo di 45 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente. Dopo aver causato un tamponamento, il conducente ha insultato e provocato gli agenti intervenuti, mostrando un comportamento aggressivo e alterato. L’episodio si è concluso con la denuncia dell’uomo, che si trovava in condizioni di ebrezza al momento dell’intervento.

Nella scorsa notte è stato denunciato un 45enne italiano per guida in stato di ebbrezza. La questura riferisce che l'uomo aveva appena avuto un incidente con un veicolo che si era già allontanato dopo un sorpasso: «Sul posto, in stato di ebbrezza, provocava ed offendeva i poliziotti delle volanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ubriaco danneggia auto in centro, si ferisce e perde sangue: identificato Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2025/12/06/ubriaco-danneggia-auto-in-centro-e-si-ferisce-identificato/ clicca sul link in bio . . . #maremma #ilgiunco #maremmalocal #grosset - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaco prova a driftare davanti alla polizia, Dacia finisce contro una BMW - Un giovane di 25 anni, alla guida di una Dacia Duster, ha tentato un drift davanti a una pattuglia della polizia. Scrive msn.com

Tenta un drift davanti alla polizia: Dacia sbatte contro BMW e super multa - Un giovane di ha rischiato grosso sfidando la polizia mentre era ubriaco: adesso passerà i prossimi anni a 'pagare pegno' per la bravata. Riporta auto.everyeye.it