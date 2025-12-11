Ubriaco danneggia le auto in sosta bloccato dalla Volante

Modenatoday.it | 11 dic 2025

Un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla Polizia di Modena per aver danneggiato alcune auto in sosta mentre si trovava in stato di ebbrezza. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo e alle successive procedure giudiziarie.

Un cittadino italiano di 25 anni è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato di Modena con l'accusa di danneggiamento. Il giovane è ritenuto responsabile di aver colpito un veicolo parcheggiato in strada.L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando la Squadra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

