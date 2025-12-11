Ubriaco alla guida tenta un sorpasso e travolge un motorino

Un incidente grave si è verificato nel quartiere di Fuorigotta, precisamente in via Terracina. Un uomo, visibilmente ubriaco alla guida, ha tentato un sorpasso contromano, travolgendo un giovane a bordo di un motorino. L'episodio mette in luce i pericoli della guida sotto l'effetto di alcol e le conseguenze potenzialmente drammatiche di comportamenti irresponsabili.

