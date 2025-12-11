Tyler Breeze si dice pronto al ritorno full-time | È molto molto possibile

Tyler Breeze ha recentemente alimentato le speculazioni sul suo possibile ritorno in WWE, affermando che un ritorno a tempo pieno è “molto, molto possibile”. L’ex Superstar ha espresso interesse a riprendere l’attività nel roster principale, lasciando aperta la porta a un ritorno ufficiale.

Tyler Breeze ha appena alimentato le voci su un suo ritorno in WWE, rivelando che un comeback a tempo pieno non è affatto da escludere, anzi, nelle sue parole, è “molto, molto possibile”. Ma la decisione finale non spetta a lui. Breeze rimane uno dei casi più particolari della WWE: è ancora sotto contratto come wrestler attivo, ma non compete full-time. Divide il suo tempo tra la scrittura per NXT, le sessioni di autografi con Fanatics e la gestione di UpUpDownDown insieme a Xavier Woods. Ma il suo recente rientro sul ring a NXT Homecoming del 16 settembre, dove ha sfidato Ethan Page per il North American Championship, ha subito riacceso il dibattito tra i fan su un suo possibile ritorno stabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net