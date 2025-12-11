Tutto pronto per la Sezione Primavera | servizio interamente gratuito per le famiglie
A San Pietro Vernotico riapre la Sezione Primavera, un servizio gratuito dedicato ai bambini in età prescolare. Collegata alla Scuola dell’Infanzia “O.”, questa iniziativa mira a supportare le famiglie offrendo un ambiente educativo e di crescita per i più piccoli, contribuendo allo sviluppo precoce e favorendo l'integrazione.
SAN PIETRO VERNOTICO - A San Pietro Vernotico riparte la Sezione Primavera comunale aggregata alla Scuola dell'Infanzia "O. Decroly", un servizio educativo dedicato ai bambini dai 24 mesi e un giorno in poi. Grazie all'autorizzazione al funzionamento ottenuta circa due anni fa, il Comune riceve.
