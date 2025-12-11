Tutto pronto per la Camminata dei Babbi Natale

Luglio si prepara ad accogliere l’ottava edizione della ‘Xmas-Run – La camminata dei Babbi Natale’, un evento festoso e coinvolgente che anima le strade con il sorriso e la spensieratezza. Sabato, i partecipanti si vestiranno di rosso e bianco per una camminata natalizia all’insegna del divertimento e della solidarietà.

A Lugo è iniziato il conto alla rovescia in vista dell'ottava edizione della ' Xmas-Run – La camminata dei Babbi Natale ', il colorato e divertente evento in programma questo sabato. Ad organizzarlo sarà, come sempre, la Pol. Lugo 1982, in collaborazione con Pro Loco Lugo e Uisp Ravenna-Lugo, grazie anche al prezioso contributo della locale amministrazione comunale nell'ambito del progetto Natale 2025 per il cartellone condiviso delle iniziative pubbliche. Il ritrovo avverrà al Centro sportivo Enea Faccani nel quartiere Madonna delle Stuoie, per partire tutti insieme con una camminata, seguendo un percorso di circa 4 km nel rispetto del Codice della Strada.

