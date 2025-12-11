Tutti in aiuto del canile di Uboldo in difficoltà

Un appello per il canile di Uboldo ha mobilitato numerosi sostenitori, che hanno risposto con generosità portando cibo e aiuti. La gara di solidarietà sta contribuendo a sostenere questa struttura, particolarmente bisognosa di sostegno. La risposta della comunità testimonia l’affetto e l’impegno di tanti nel prendersi cura degli animali ospitati nel rifugio “Una luce fuori dal lager”.

Una vera gara di solidarietà sta riempiendo le dispense del rifugio "Una luce fuori dal lager". Dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi, decine di sostenitori del Saronnese – e non solo – hanno risposto portando o spedendo cibo per cani e gatti: solo l'umido per i cani consumato quotidianamente dal rifugio ammonta a 1618 scatole .

