Tutti guardano a Zaia L’ex governatore veneto ora punta alla Camera
L'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, si confronta con nuove ambizioni politiche, tra cui il possibile ruolo di sindaco di Venezia e un eventuale incarico ministeriale nel governo Meloni. Mentre il suo nome continua a essere al centro dell'attenzione, Zaia mantiene un atteggiamento aperto e riflessivo su future opportunità politiche.
Fare il sindaco di Venezia? "Senza dubbio un’idea romantica". L’agognato ministero nel governo Meloni? "Mai dire mai". La presidenza dell’Eni che Fratelli d’Italia ha già fatto sapere di non voler giammai elargire? "Cercherò di capire anche rispetto al mio profilo e quale sarà la migliore scelta che posso fare". Ma la verità è che l’ex governatore del Veneto recordman di preferenze Luca Zaia, in procinto di essere eletto presidente del consiglio regionale, molto probabilmente concorrerà alle suppletive di marzo per succedere al suo stesso successore alla guida della giunta Andrea Stefani nello scranno di Montecitorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
E in Campania Cirielli sceglie di restare in Consiglio finché lo consente la legge.
