Tutti guardano a Zaia L’ex governatore veneto ora punta alla Camera

Fare il sindaco di Venezia? "Senza dubbio un’idea romantica". L’agognato ministero nel governo Meloni? "Mai dire mai". La presidenza dell’Eni che Fratelli d’Italia ha già fatto sapere di non voler giammai elargire? "Cercherò di capire anche rispetto al mio profilo e quale sarà la migliore scelta che posso fare". Ma la verità è che l’ex governatore del Veneto recordman di preferenze Luca Zaia, in procinto di essere eletto presidente del consiglio regionale, molto probabilmente concorrerà alle suppletive di marzo per succedere al suo stesso successore alla guida della giunta Andrea Stefani nello scranno di Montecitorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net