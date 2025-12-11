Tutte le novità per l’ultima edizione del Sundance Film Festival di Park City

L'ultima edizione del Sundance Film Festival a Park City si preannuncia ricca di novità e sorprese. Prima del trasferimento in Colorado, l'evento continua a confermarsi come uno dei principali appuntamenti cinematografici indipendenti, con numerose iniziative che promettono di sorprendere pubblico e addetti ai lavori.

Prima che lo storico Sundance Film Festival si trasferisca in Colorado sembrano esserci molte iniziative e soprese per l’edizione che da anni si svolge a Park City. Premi Oscar, pop star e leggende dell’hip-hop illumineranno Park City, nello Utah, per salutare una tradizione storica sullo sfondo di questa città, prima di trasferirsi nella vivace Boulder. Cosa bolle in pentola a Park City. Mercoledì, il Sundance Institute ha annunciato 90 lungometraggi e sette progetti a episodi suddivisi in diverse sezioni, con titoli di grande successo di artisti del calibro di Natalie Portman, Olivia Wilde, Jon Hamm, Charlie xcx, Chris Pine e Judd Apatow. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it