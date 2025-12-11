Tutta rolex e caviale Luciana Littizzetto massacrata così | attacco totale esplode la polemica

Luciana Littizzetto è al centro di una polemica dopo il suo intervento nella tradizionale letterina natalizia a Che Tempo Che Fa. Il suo messaggio ha scatenato reazioni contrastanti, tra cui quella del sindaco di Nardò, Giuseppe Mellone, che ha commentato duramente l'intervento dell’artista. La vicenda ha suscitato discussioni sui social e nei media, riaccendendo il dibattito pubblico.

Luciana Littizzetto torna a far parlare di sé, questa volta attirandosi le critiche del sindaco di Nardò, Giuseppe Mellone, a causa della sua consueta letterina natalizia a Che Tempo Che Fa. La comica torinese, come di consueto, si è rivolta direttamente ai giovani fuorisede, evidenziando le difficoltà economiche che molti incontrano nel tornare a casa per le festività, tra biglietti di treni e aerei dai costi esorbitanti. “Nell’Italia di oggi tornare a casa per Natale è sempre più difficile – ha scherzato Littizzetto – perché i prezzi dei biglietti raddoppiano o triplicano. Conviene quasi andare a Vladivostok con la Transiberiana e poi prendere un volo low cost da lì”, ha ironizzato la comica, tra il sorriso e la critica sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tutta rolex e caviale”. Luciana Littizzetto massacrata così: attacco totale, esplode la polemica

