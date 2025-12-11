Turisti su rotaia 9 su 10 scelgono il treno

Tv2000.it | 11 dic 2025

Un recente sondaggio rivela che quasi 9 italiani su 10 preferiscono il treno come mezzo di trasporto per i viaggi turistici. Questa scelta è motivata dalla volontà di evitare lo stress del traffico e delle difficoltà di parcheggio, confermando il ruolo crescente del treno come soluzione comoda ed ecologica per gli spostamenti di piacere.

